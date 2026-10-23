Inauguran el World of Coffee Panamá 2026 con enfoque en cultura, logística y turismo

Panamá dio la bienvenida a representantes de la industria cafetera internacional durante la apertura del World of Coffee Panamá 2026, un encuentro que proyecta al país como referente de los cafés especiales y abre oportunidades para conectar este sector con el turismo, la cultura y el comercio exterior, según un comunicado de prensa. El evento congrega a importantes actores del rubro y posiciona a la nación como plataforma para fortalecer los vínculos entre la producción cafetera y el desarrollo económico y cultural.

Durante el acto inaugural, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó la importancia de reconocer el café no solo como producto de exportación, sino también como una expresión de las historias, los saberes y las tradiciones que conforman la identidad nacional. Desde esa perspectiva, la titular del ramo sostuvo que la cita representa una oportunidad para mostrar cómo esta bebida conecta a los visitantes con la esencia panameña e impulsa el turismo cultural mediante experiencias que integran gastronomía, música, historia y paisajes. Asimismo, la ministra resaltó que el grano nacional propicia el entendimiento entre culturas y posiciona al país como un destino de vivencias auténticas, al tiempo que manifestó: “Los invitamos a descubrir cómo cada taza cuenta una historia de esfuerzo, conocimiento, patrimonio y pertenencia desde Panamá, y queremos compartir con el mundo entero esta experiencia”, agregando: “Queremos hacer negocios con ustedes. Queremos que conozcan nuestra cultura, nuestra historia y nuestra cosmovisión”. Al concluir, afirmó: “El arte nos une, la cultura nos enriquece, pero las historias nos identifican”.

Por su parte, José Antonio de Valdivia, director de Operaciones para Centroamérica y el Caribe de FedEx Express, expresó el respaldo de la compañía al World of Coffee Panamá 2026, donde participa como uno de los patrocinadores principales, resaltando los 30 años de presencia de la empresa en el territorio nacional y la posición clave del país como centro logístico de la región. En tanto, Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, destacó que la celebración del encuentro por primera vez en Latinoamérica y la elección de Panamá como sede representan una oportunidad para impulsar la industria turística y proyectar internacionalmente el café local, al tiempo que reconoció el trabajo de organizadores, productores y ciudadanos que impulsaron la iniciativa. De León enfatizó: “El café puede ser el motivo para venir, pero Panamá será la razón para volver”, e invitó a los asistentes a recorrer el país, disfrutar de su gastronomía y experimentar la calidez de su gente.