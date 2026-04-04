IMA desmiente retiro de cupo a productor de cebolla en Azuero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó mediante un comunicado que la publicación que circula en redes sociales, en la que se señala el supuesto retiro de cupo a un productor de cebolla en la región de Azuero, es completamente falsa y carece de fundamento.

El IMA destacó en el comunicado que no ha adoptado decisiones arbitrarias ni ha actuado en perjuicio de ningún productor por motivos personales. Asimismo subrayó que: “Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda vincular la gestión institucional con intereses particulares O conflictos individuales”.

Finalmente la entidad enfatizó que en coordinación con la Asociación de Productores de cebolla de Azuero, ha concretado un acuerdo transparente para la compra y comercialización de aproximadamente 10,000 quintales de cebolla nacional, correspondientes al excedente actual de producción.