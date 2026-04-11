Hubo dos rondas de negociaciones entre EEUU e Irán, una tercera “esta noche o mañana”

La televisión pública iraní afirmó este sábado que este día se celebraron dos rondas de negociaciones de paz entre la república islámica y Estados Unidos, y una tercera tendrá lugar “probablemente esta noche o mañana” domingo.

“Los expertos de ambas partes están intercambiando textos” para alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles, precisó la televisión, que cita información “de una persona cercana a los negociadores” iraníes.

Más temprano, dos altos cargos pakistaníes revelaron a la AFP bajo anonimato que hubo dos sesiones sucesivas en las negociaciones entre los dos países enemigos. Uno de ellos calificó de “cordial” el “ambiente general”.