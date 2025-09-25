Hoy inaugura Capac Expo Hábitat, con 350 proyectos

ML | Más de 350 proyectos inmobiliarios ubicados en la ciudad, el interior, zonas de playa y montaña, serán ofertados en la Capac Expo Hábitat 2025, que se realizará desde hoy, hasta el 28 de septiembre.

El evento organizado por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), reunirá a más de 120 empresas expositoras, de las cuales 105 son panameñas y 18 provienen de países como China, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Perú y Paraguay.

La feria se llevará a cabo en el Panama Convention Center. Hoy y mañana, la feria tiene un horario de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.; el sábado de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.; y el domingo de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. La entrada general tendrá un costo de B/.2.00, mientras que jubilados y adolescentes pagarán B/.1.00. Los boletos pueden adquirirse en feriascapac.com o en taquilla. Habrá estacionamiento gratuito para 1,700 vehículos y buses de cortesía desde la estación del Metro 5 de Mayo.