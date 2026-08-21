Economía

Gremios piden ruta clara para que la mina de Donoso se convierta en motor de las MIPYMES y la economía

Empresarios aseguran que es necesario tomar una decisión sobre el futuro de la mina de cobre, en donde prevalezca un modelo de gestión responsable de los recursos naturales y la certeza jurídica para consolidar el desarrollo de la región

Gremios piden ruta clara para que la mina de Donoso se convierta en motor de las MIPYMES y la economía
ML | Equipo pesado en el puerto ubicado en la mina de cobre, ubicada en Donoso, Colón.
Redacción Metro Libre
21 de agosto de 2026

Gremios del sector privado, especialistas, organismos multilaterales y autoridades del Gobierno Nacional instaron a avanzar con responsabilidad y transparencia en la definición de una hoja de ruta para la mina de Donoso.

Durante el PRIMER CONGRESO MIPYME 360 – Transformando Desafíos en Oportunidad, organizado por FEDECÁMARAS, los participantes coincidieron en la necesidad de establecer condiciones de certeza y sostenibilidad para un modelo de gestión responsable de los recursos naturales.

“Instamos a las autoridades nacionales a avanzar, con responsabilidad y transparencia, en la definición de una hoja de ruta que permita establecer condiciones de certeza y sostenibilidad para un modelo de gestión responsable de los recursos naturales”, señala el comunicado emitido al cierre del encuentro.

Los gremios reconocieron el potencial de la operación minera ubicada en Donoso como industria ancla para dinamizar la economía regional. Plantearon que esta puede fortalecer los encadenamientos productivos con las MiPyME del país y contribuir a la diversificación de la matriz productiva nacional.

La propuesta apunta a la consolidación de un conglomerado de desarrollo territorial de largo plazo que articule a la pequeña y mediana empresa nacional, genere empleo de calidad e impulse el desarrollo empresarial.

El Congreso MIPYME 360 reunió a actores del sector público y privado para debatir sobre el papel de las MiPyME como motor de crecimiento económico.

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