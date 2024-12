Gobierno realiza gestiones para reactivar sector de la construcción y la economía del país

En el marco de su política para reactivar la economía y generar empleos en el país, el presidente de la República José Raúl Mulino informó este jueves, 12 de diciembre, que el Gobierno Nacional honrará los compromisos dejados por la pasada administración en materia de los Fondos del Bono Solidario (FBS) que se adeudan, al tiempo que se gestiona un mejor enfoque de los intereses preferenciales aplicados a la construcción de viviendas.

En su conferencia de prensa de los jueves, realizada en el Anfiteatro del Palacio de Las Garzas, Mulino destacó que, aunque la deuda de alrededor de $200 millones de los FBS se generó en el pasado por un manejo “irresponsable” de este beneficio, su administración sostendrá reuniones con gerentes de la banca estatal y los Ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a fin de buscar un mecanismos para finiquitar esta cuenta lo más rápido posible, pero también para analizar el manejo que deberá darse a los intereses preferenciales.

No obstante, el mandatario espera que esta acción ayude a impulsar paralelamente a la industria de la construcción, dado el impacto de este sector en la economía del país y en su capacidad para generar empleos. “Vamos a cancelar la morosidad (por FBS) del Estado a la banca privada panameña; vamos a hacer un esfuerzo para hacerlo en el cortísimo plazo, pero también espero que la banca sea recíproca en brindarle el acceso y el financiamiento al sector privado de la construcción, para que se reactive ese sector de la economía panameña lo antes posible, porque es un sector que rápidamente se puede activar”, dijo.

Reiteró que, con las decisiones, espera se pueda abrir la llave para financiar proyectos de construcción y dar hipotecas, dado que hay miles de casas que no han sido vendidas o no se han podido hipotecar porque, entre otras razones, el FBS venció el 30 de junio pasado. Dicho beneficio no se continuará, resaltó el presidente Mulino, al tiempo que anunció que la Ley de Interés Preferencial “tendrá que sufrir una modificación más adelante”, para garantizar que sea destinado a los sectores que más lo necesiten.

Asimismo, el gobernante manifestó que estas acciones del Gobierno, que apuntan a reactivar la economía del país, se suman a la reciente apertura del “Espacio del Emprendedor” en la ciudad de Panamá y en Colón con el fin de impulsar las PYMES y al emprendedor, y reducir los niveles de informalidad que existe en el país, dentro de la estrategia de dar oportunidades de empleos.

Cumple con presentar una propuesta para salvar la CSS

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo reiteró que como Ejecutivo no retirará de la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de ley que presentó para reformar la Caja del Seguro Social (CSS) y salvar la entidad de la crisis financiera y resolver los graves problemas de atención salud que golpea a los panameños.

“Yo cumplí. Yo le presenté a este país un proyecto coherente y bueno, verificado en su matemática por organismos internacionales que saben de esto. Yo no quiero someter a este país cada cinco años o cada diez a un problema como el que estamos teniendo. Yo sé que es un tema costoso políticamente, para mí en principio, pero nunca me ha preocupado eso”, planteó el gobernante, señalando que su propuesta busca resolver por años, de forma sostenida, la crisis financiera que enfrenta la CSS.

Insistió que la AN tiene una gran responsabilidad sobre el futuro del proyecto, que igualmente, se traduce en el futuro de la CSS y del país. “La Asamblea tiene que jugar su rol. Ya yo jugué el mío, y pase lo que pase con esa ley en la Asamblea, yo podré seguir viviendo la cara de frente al pueblo panameño porque ahí está reflejado la buena voluntad que tiene el Ejecutivo de resolver el problema del Seguro Social”, remarcó el mandatario Mulino, quien lamentó que el tema de la CSS se esté politizando.

Proyectan construcción de nuevas cárceles para atender problemas de hacinamiento

En otro tema, el presidente Mulino informó que, con el Ministerio de Gobierno, evalúa la construcción de nuevos centros penitenciarios que se requieren, algunos con mucha urgencia como el de la provincia de Colón, para sacarlos de donde se encuentran, y reubicar a los privados de libertad en una estructura de “primer mundo”.

Mencionó que igualmente hay necesidades de construir nuevos centros carcelarios en la región de Azuero, Veraguas y Coclé, ya que hay detenidos de alta peligrosidad en cuarteles de policía en distintos lugares de las provincias.

De acuerdo con el mandatario, del 1 de enero al 11 de diciembre de este año, se han aprendido a 484 personas por homicidio; 33,116 por oficios o por órdenes de autoridad competente, y en flagrancia 6,118 personas.

“Esto nos da una proporción importante de mayor gente usuario de las cárceles que ya venían hacinada y en gran medida, muchos de estos, no diría que todo, porque a lo mejor algunos las decisiones de los tribunales radican ponerle medidas cautelares sustitutivas de la pena de prisión, pero sí hay un aglomeramiento de gente increíblemente grande en las cárceles”, sostuvo el gobernante, quien prevé realizar las licitaciones sobre el tema en cuestión a partir del año 2025.

Mulino continuará en enero agenda de defensa del país por lista discriminatoria

Otro de los temas abordados por el Jefe del Ejecutivo fue la estrategia que impulsa el Gobierno Nacional en defensa del país frente a las listas discriminatoria injustas. Señaló que, como nación, se están haciendo los esfuerzos correspondientes ante las respectivas instancias debido a una “decisión política” contra Panamá.

En esa línea, anunció que tiene un viaje programado a Europa en enero próximo para participar en el Foro Económico Mundial, en Suiza, donde prevé abordar el tema en al menos tres visitas oficiales adicionales con países europeos, mientras se hace lo propio también a través de las embajadas panameñas en Washington y en Bruselas para que se comiencen a materializar los esfuerzos.

“Están haciéndose los esfuerzos necesarios ante las instancias correspondientes. La decisión de mantener a Panamá (en listas discriminatorias) es una decisión política y lo estamos enfrentando por la vía técnica y por la vía política. Eso toma sus días, no te puedo decir que puede ser pronto, pero tenemos también una ventaja que nos aporta el Mercosur”, destacó.