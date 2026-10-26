Economía

Gobierno implementa sistema de precios de referencia para optimizar la adquisición de medicamentos

Gobierno implementa sistema de precios de referencia para optimizar la adquisición de medicamentos
Redacción Web
26 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud (Minsa) instaló el Sistema Nacional de Precios de Referencia de Medicamentos (Sinprem), una herramienta de coordinación interinstitucional orientada a fortalecer la capacidad de negociación con los proveedores, obtener mejores condiciones de adquisición y garantizar el acceso oportuno a los fármacos para la población panameña. La meta es aplicar este mecanismo en las compras correspondientes al presupuesto de 2027.

El sistema permitirá consolidar los requerimientos de abastecimiento del Minsa y de la Caja de Seguro Social (CSS), fijar precios máximos de referencia y optimizar el uso de los recursos públicos. El proceso iniciará con la recopilación de las necesidades de ambas instituciones a través de sus sistemas de compras, cuyos datos serán analizados por el Observatorio Nacional de Medicamentos. Con esta información, los equipos técnicos evaluarán las cantidades necesarias, detectarán oportunidades de negociación y establecerán los precios de referencia que servirán como parámetro en las contrataciones públicas.

Para el sector comercial, el Sinprem introduce una regla clara y previsible, ya que el valor de referencia funcionará como un tope para la adquisición de los medicamentos comprendidos en el sistema y será divulgado mediante los actos públicos correspondientes. Esta medida busca fomentar la transparencia, mejorar las condiciones contractuales y contribuir al suministro constante en las instalaciones públicas de salud.

El Sinprem está fundamentado en la Ley 419 del 1 de febrero de 2024 y reglamentado mediante el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024. El ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, quien coordina la instancia, hizo un llamado a las entidades participantes a “trabajar con responsabilidad, transparencia y sentido de urgencia, para convertir las mejores condiciones de compra en mayores oportunidades de acceso a medicamentos, sin comprometer su calidad, seguridad ni eficacia”.

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