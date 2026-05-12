Gobierno establece plan de crédito bancario para servidores públicos

Este martes, 12 de mayo, el Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA) y la Caja de Ahorros firmaron un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer la educación financiera y facilitar el acceso a productos y servicios bancarios para los servidores públicos de todo el territorio nacional.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó que esta alianza estratégica representa una oportunidad para seguir dignificando la carrera administrativa y brindar un acompañamiento permanente. Reafirmó, además, que “nuestros servidores públicos son el eje que sostiene el funcionamiento, la estabilidad y el desarrollo del Gobierno Nacional”.

“El bienestar de nuestros servidores públicos seguirá siendo una prioridad irrenunciable. Con esta iniciativa, avanzamos hacia una gestión pública moderna, cercana y enfocada en resultados. Los servidores públicos de la República de Panamá podrán beneficiarse de esta oportunidad, ya sean de Carrera Administrativa, permanentes o eventuales. El bienestar del servidor púbico no es un elemento accesorio, sino un pilar esencial”, manifestó el ministro.

En tanto, la directora general de la DIGECA, Cheyla Valdés, añadió que el bienestar financiero no es un lujo, sino un pilar que impacta la vida familiar, profesional y emocional. “Un servidor con estabilidad económica es más productivo, más comprometido y enfocado en servir al país. Por eso, este convenio abre una puerta real para que más de 240 mil servidores públicos puedan acceder a vivienda, educación, emprendimiento y planificación de su futuro”, dijo.

Por su parte, el gerente general de Caja de Ahorros, Andrés Farrugia destacó los esfuerzos de la entidad en la labor de bancarizar a Panamá con eficiencia y rentabilidad.

Manifestó que la inclusión financiera “también implica educar, orientar y acompañar los momentos clave de la vida de las personas, apoyándolas en sus metas y proyectos.

Sabemos que el bienestar financiero impacta directamente en el bienestar emocional, familiar y profesional; por eso, esta iniciativa contribuye a fortalecer la productividad, el compromiso y tranquilidad de quienes día a día trabajan por Panamá”.

El acuerdo establece una alianza estratégica de cooperación no onerosa que servirá como base para desarrollar programas, acciones y acuerdos específicos enfocados en la orientación, capacitación y acompañamiento de los servidores públicos, promoviendo una mejor toma de decisiones financieras y una administración más responsable de sus recursos.

A través de este convenio, las instituciones impulsarán jornadas de educación financiera y facilitarán el acceso a préstamos personales, hipotecarios, de autos y tarjetas de crédito, contribuyendo al bienestar económico y social de los servidores públicos de carrera administrativa, permanentes o eventuales cuya permanencia acumulada sea de dos años.

Asimismo, contempla el diseño e implementación de iniciativas financieras dirigidas a este segmento, el intercambio de información institucional para fortalecer la ejecución de las acciones previstas y la elaboración de materiales informativos sobre los beneficios y condiciones de los productos ofrecidos.