Gobierno aplaza reformas fiscales para proceso de consultas

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó que el Gobierno pausó las reformas fiscales previstas para febrero, para abrir un proceso más amplio de consultas.

“En febrero no vamos a tener estas legislaciones aprobadas, que era nuestro anhelo, hemos tomado la dura decisión de detener el proceso para agotar todo un proceso de consultas para todos los que se sientan afectados o aportan para mejoras”, manifestó Chapman.

Chapman señaló que el objetivo es tener las legislaciones listas en octubre, aunque podrían extenderse a inicios de 2027. “Estamos optimistas que lo vamos a lograr”, afirmó.