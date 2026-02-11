Gobierno anuncia licitaciones clave para el sector eléctrico en marzo

La Secretaría Nacional de Energía anunció que en marzo de 2026 realizará dos licitaciones clave para el sector eléctrico —una para plantas nuevas y otra para existentes—. Asimismo, informó que ese mismo mes se lanzará el proceso de elaboración del Plan Energético Nacional 2026–2040, una hoja de ruta cuya construcción tomará aproximadamente 18 meses.

Los anuncios fueron compartidos durante el XIV Foro de Energía 2026 de APEDE, bajo el lema “Panama Energy Hub: Redes y rutas que impulsan el futuro”, el cual reunió a más de 150 participantes —entre autoridades, expertos, empresas y medios— en el Sheraton Grand Panamá.

En su intervención, el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, informó que la licitación de plantas nuevas está prevista para inicios de marzo, mientras que la de plantas existentes se desarrollará a finales del mes. Destacó, además, el alto interés de nuevos inversionistas y de actores ya establecidos en el mercado panameño.

Rodríguez indicó que el Plan Energético Nacional abarcará electricidad y combustibles, abordando la digitalización de procesos con un enfoque escalonado para evitar impactos abruptos en el costo del servicio. “Uno de los objetivos del programa de licitaciones a largo plazo es atacar los costos de generación, principal componente de la tarifa eléctrica, buscando precios fijos y más competitivos que contribuyan a la estabilización gradual de las tarifas”, detalló.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de APEDE, Rafael Jaén Williamson, destacó que el programa de licitaciones y la revisión de los marcos regulatorios son señales positivas para consolidar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.

“Panamá tiene un sistema energético robusto y resiliente, pero imperfecto. Necesitamos reglas claras, seguridad jurídica y una visión de futuro que invite a seguir invirtiendo. Las leyes deben adecuarse a las nuevas realidades para garantizar un desarrollo sostenible”, afirmó Jaén Williamson.

Durante el acto inaugural, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, subrayó que la energía es un pilar de la competitividad y la calidad de vida. Resaltó que Panamá cuenta con una matriz eléctrica donde entre el 75% y el 80% de la capacidad proviene de fuentes renovables, superando los 5,000 MW de capacidad instalada.

Otro de los anuncios relevantes fue el avance del proyecto de interconexión eléctrica Panamá–Colombia. El estudio de impacto ambiental se encuentra actualmente en evaluación por el Ministerio de Ambiente, junto con el desarrollo de las consultas y la coordinación territorial requeridas para el trazado.

El foro incluyó una conferencia magistral sobre licitaciones eléctricas y tres paneles especializados sobre infraestructura, combustibles sostenibles y oportunidades de inversión, además de una ponencia sobre almacenamiento y energía solar.