Gasolinas bajan desde este viernes, pero el diésel aumenta de precio

La gasolina de 95 octanos bajará 9.7 centavos por litro y la de 91 octanos disminuirá 9 centavos, mientras que el diésel bajo en azufre aumentará 2.1 centavos por litro, a partir del viernes 30 de octubre en Panamá.

La Secretaría Nacional de Energía informó que los nuevos precios máximos de venta al público estarán vigentes desde las 6:00 a.m. del 30 de octubre hasta las 5:59 a.m. del 13 de noviembre de 2026.

En Panamá y Colón, el litro de gasolina de 95 octanos tendrá un precio máximo de B/.1.324; el de 91 octanos, B/.1.189, y el diésel bajo en azufre, B/.1.537.

Los precios varían según la localidad. En David, por ejemplo, la gasolina de 95 octanos costará hasta B/.1.345 por litro, la de 91 octanos B/.1.210 y el diésel B/.1.559. En Changuinola, los precios máximos serán de B/.1.374, B/.1.239 y B/.1.588 por litro, respectivamente.