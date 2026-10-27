Gabinete modifica fideicomiso de hasta $100 millones para atender emergencia por el terremoto

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 147-26, que modifica las disposiciones para administrar los recursos destinados a las contrataciones especiales por la emergencia sísmica del 9 de octubre. La medida autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a administrar y autorizar el uso de los fondos y las partidas presupuestarias asignadas a estas acciones.

La resolución modifica la Resolución de Gabinete N.° 108 del 10 de octubre de 2026, que declaró el estado de emergencia nacional y autorizó hasta B/.100 millones para contrataciones de ministerios y entidades públicas relacionadas con la atención de los daños.

Los recursos serán consignados por el MEF mediante un fideicomiso en el Banco Nacional de Panamá para financiar aportes de capital y pagos que requieran los contratistas encargados de obras, bienes y servicios. Los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria de las vigencias fiscales 2026 y 2027, así como al refrendo de la Contraloría General de la República.

La modificación también autoriza al MEF, al Banco Nacional y a la Contraloría a suscribir los documentos necesarios para garantizar la ejecución de las contrataciones. Una vez concluido el estado de emergencia, el período de contratación y el pago de las obligaciones autorizadas, el saldo restante del fideicomiso deberá reintegrarse al Tesoro Nacional.