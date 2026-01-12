Funcionarios trabajarán una hora adicional para compensar cierre de oficinas en Carnaval

Las oficinas públicas nacionales y municipales permanecerán cerradas en todo el país los días: lunes 16 de febrero con motivo del Carnaval y miércoles 18 de febrero de 2026, correspondiente al Miércoles de Ceniza. Ante esta medida, el Órgano Ejecutivo dispuso que los servidores públicos trabajen una hora adicionales durante 16 días para compensar el cierre de estas jornadas.

La disposición quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No. 3 del 12 de enero de 2026, que ordena el cierre de las oficinas públicas en las fechas señaladas y fija el calendario de reposición de horas laborales.

Según el decreto, los servidores públicos deberán laborar una hora adicional después de su horario regular de salida los días 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 de febrero de 2026, con el objetivo de compensar las horas correspondientes a los dos días de cierre.

El documento establece excepciones para aquellas entidades que, por la naturaleza de los servicios que prestan, deben mantenerse operativas. Entre estas se encuentran el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), las instituciones de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja del Seguro Social (CSS), los servicios postales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), el Metro de Panamá, Metrobus, el Servicio Nacional de Migración, la Fuerza Pública, la Autoridad Aeronáutica Civil, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Aseo, Etesa, Egesa, la Cuarentena Agropecuaria, la Autoridad de los Puertos y entidades auxiliares al comercio internacional que operan en puertos y aeropuertos.

Asimismo, se recordó que el artículo 46 del Código de Trabajo establece el martes de Carnaval, que este año corresponde al 17 de febrero, como día de descanso obligatorio.