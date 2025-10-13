FMI y Banco Mundial se reúnen en Washington con tensiones comerciales en aumento

Los principales responsables de la economía del planeta se reúnen a partir del lunes en Washington con motivo de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial (BM), mientras las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos escalan.

Paralelamente, Washington formalizará la ayuda de hasta 20.000 millones de dólares que está dispuesto a suministrar a Argentina, durante una visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, el martes.

Argentina tiene también una línea de ayuda abierta con el FMI, y podría ser uno de los países protagonistas de esta reunión.

América Latina y el Caribe mantienen un perfil bajo en el actual ambiente de turbulencias mundiales, según las primeras previsiones del BM y declaraciones de la jefa del Fondo, Kristalina Georgieva.

La región crecerá un 2,3% este año, respecto al 2,2% de 2024, según el BM.

El FMI entregará sus previsiones el martes, dentro de su informe anual sobre el estado de la economía mundial (WEO).

- Economía resistente -

El miércoles, Georgieva aprovechó su tradicional discurso de apertura para alertar sobre los riesgos persistentes que enfrenta la economía mundial, al señalar la incertidumbre por los aranceles, cinco años después de que la pandemia de Covid-19 paralizara la economía.

Según Georgieva, el informe WEO debería destacar una economía que ha “resistido globalmente a las tensiones agudas” y que está “mejor de lo que se esperaba pero peor de lo que se necesitaría”.

Sobre todo, aunque la economía mundial ha logrado resistir hasta ahora, esta “resistencia aún no ha sido plenamente puesta a prueba”, alertó la dirigente del FMI, señalando numerosas señales de alarma.

Georgieva teme particularmente la posibilidad de una “violenta corrección” de los precios de las empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), cuya “capitalización parece dirigirse hacia los niveles vistos hace 25 años”, durante la burbuja de internet.

La directora ejecutiva del Fondo invitó por otro lado a América Latina a “aspirar a más” y a aprovechar los cambios en la economía mundial, a la vez que señaló a Argentina como un modelo de ajuste económico.

América Latina debe “aprovechar la reorganización de las cadenas de suministro globales”, indicó.

“Ya no cabe tolerar” lo que calificó de “lentitud” a la “hora de captar lo que está viniendo”.

De las dos economías más grandes de la región, Brasil pierde fuelle (2,4% respecto al 3,4% de 2024) y México apenas crece (+0,5%), según el BM.

“Esto refleja, en parte, un entorno externo que ofrece un apoyo limitado, caracterizado por un enfriamiento de la economía mundial, la caída de los precios de las materias primas y una mayor incertidumbre”, explicó el BM en su informe.

- Pekín y Washington: alta tensión -

Washington y Pekín parecen dispuestos a un nuevo enfrentamiento comercial.

El jueves, la segunda economía mundial anunció que implementará nuevos controles sobre la exportación de tierras raras, así como sobre las máquinas y tecnologías necesarias para su refinamiento y transformación.

Estas materias primas son especialmente buscadas en las industrias digitales, de energías renovables, pero también en la defensa, y Pekín controla una parte esencial de la cadena de valor para casi la totalidad de los minerales raros.

Trump calificó la decisión como “extremadamente agresiva”, antes de amenazar a China con imponer un arancel del 100% a sus productos, un impuesto adicional que se sumaría a las tasas, de al menos el 30%, ya aplicadas desde el pasado mayo.

“De ninguna manera se debe permitir que China mantenga al mundo ‘cautivo’, pero parece que ese ha sido su proyecto desde hace tiempo”, dijo Trump, asegurando que “muchas otras contramedidas están siendo seriamente consideradas”.

Sin embargo, suavizó el tono el domingo, al afirmar que quería “ayudar a China, no dañarla” y que “todo va a estar bien” a pesar de “un mal momento” del presidente chino, Xi Jinping.