Flashy Arts By Caro, un emprendimiento que personaliza totumas con arte panameño

Flashy Arts By Caro es el emprendimiento que Carolina González, de 31 años, fundó junto a su esposo en plena pandemia para ofrecer diseños personalizados pintados a mano, y que hoy tiene como producto estrella las totumas artesanales que han llegado como recordatorio de Panamá a distintos países.

El proyecto nació cuando su madre confeccionaba mascarillas de tela y los clientes pedían agregarles color: Carolina empezó a personalizar cada una con nombres y dibujos al gusto. De allí incorporó suéteres, gorras y pequeñas tablas de madera, hasta que un pedido de logo en una totuma, publicado en redes, tuvo gran aceptación y marcó el giro definitivo del negocio.

“Desde allí no hemos parado de hacer al gusto del cliente diseños personalizados en totumas”, relató González. Actualmente su esposo realiza la limpieza de cada calabazo, recolectado en diversas áreas de la provincia de Los Santos, y ella dibuja y pinta cada pieza según el pedido, con diseños que van desde tela zaraza hasta logos y textos, en presentaciones con base estilo copa o sin base, con precios que van desde $10 en adelante según el detalle.

Actualmente no cuentan con local físico, pero pueden ser contactados por Whatsapp al 6924-9584 / 6604-0558 o en Instagram como @Flashy_arts_by_caro.

“Nuestro principal logro ha sido con la ayuda de Dios poder mostrar al público un trabajo con el cual cada persona que lo reciba se sienta complacido”, afirmó la emprendedora. Agregó que otro logro es que sus vasos artesanales “han sido tomados en cuenta por varios de nuestros clientes para obsequiar en diferentes países como recordatorio de nuestra tierra Panamá”.

Sobre los retos de emprender, González señaló que “la parte difícil de emprender es vencer el temor a dar el paso de que tu trabajo sea visto por otras personas”, porque al inicio la falta de trayectoria genera desconfianza. “Con el pasar del tiempo aprendes a que lo que estás presentando al público primero debe de ser aceptado por ti, si no es aceptado por ti, difícilmente puede ser aceptado por otros”, dijo.

Si tuviera que definir a Flashy Arts By Caro con una palabra sería “perseverancia”, porque “a pesar de los momentos en los que no había nada, permanecimos creyendo en que sí podíamos ofrecer algo hermoso a las personas y esa mentalidad nos mantuvo avanzando”.

Su objetivo es seguir brindando un trabajo artesanal de calidad para que cada pieza “se abra paso por sí sola dentro y fuera del país”, manteniendo vivo el uso del calabazo o totuma como lo hicieron los antepasados.

A quienes inician, les recomienda “no mirar a los que ya tienen más tiempo en este camino con anhelo de ser igual, sino más bien plasmar su esencia, no contaminándola con lo que otros hacen”.