FAPAGRAP pide visión a largo plazo y estrategia integral frente a El Niño

La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP) advirtió sobre la urgencia de adoptar una visión de largo plazo para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño en la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país.

Omar Spiegel, presidente de la federación, calificó como “acertada y necesaria” la reciente decisión del mandatario José Raúl Mulino de crear una comisión para analizar los efectos de este fenómeno climático en el abastecimiento de alimentos. No obstante, el dirigente señaló que el debate nacional no debe limitarse a la contingencia inmediata, sino enfocarse en garantizar la comida de las futuras generaciones.

Desde FAPAGRAP recordaron que el agro panameño ha garantizado el suministro local durante décadas a pesar de enfrentar adversidades como crisis económicas, el alza en los costos de producción, conflictos internacionales y la pandemia.

“El campo panameño continuó produciendo cuando el mundo enfrentaba incertidumbre y las cadenas de suministro internacionales mostraban su fragilidad”, destacó Spiegel.

En ese sentido, la organización subrayó que la verdadera seguridad alimentaria se construye fortaleciendo la capacidad productiva interna. Esto requiere inversiones estratégicas en infraestructura de riego, almacenamiento de agua, investigación agrícola, transferencia tecnológica, financiamiento y la modernización del sector. “Cada dólar invertido en fortalecer la producción nacional es una inversión en estabilidad social y soberanía económica”, sostiene el gremio.

Próxima reunión en el MIDA

El panorama y los desafíos climáticos serán analizados a fondo este martes 26 de mayo durante la reunión de la Mesa de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, que se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

FAPAGRAP reiteró que Panamá necesita una estrategia integral que fusione la gestión del riesgo climático con políticas públicas sostenibles. Para la federación, la mejor garantía para la mesa de los panameños sigue siendo la capacidad de sus propios productores para sembrar y cosechar, especialmente en tiempos de incertidumbre global.