Fallece Alberto Paz-Rodríguez, exdirector de la Agencia Panameña de Alimentos

Este domingo, 10 de mayo se conoció el fallecimiento de Alberto Paz-Rodríguez, quien se desempeñó como director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA).

A través de un mensaje público, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó sus condolencias a los familiares del exfuncionario. “Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD”, manifestó el mandatario.

Las autoridades y allegados lamentaron su fallecimiento, recordando su trayectoria tanto en el servicio público como en el ámbito deportivo.