Extrabajadores de SERVIESTIBA reciben pago de prestaciones con fondo de cesantía

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) informó que extrabajadores de la empresa SERVIESTIBA S.A. recibieron este sábado 31 de octubre, sus cheques correspondientes al fondo de cesantía, en cumplimiento de los acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento suscritos con la empresa.

De acuerdo con la entidad, la entrega contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, y su equipo, quienes participaron como garantes del cumplimiento de los acuerdos. La funcionaria señaló que “esta medida representa un avance en la atención de las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores portuarios”.

Asimismo, indicó que “la medida cautelar de secuestro de bienes contra la empresa se mantendrá vigente hasta que se garantice el cumplimiento de todas las obligaciones laborales con la totalidad de los trabajadores”.

Por otro lado, se explicó que los pagos mediante transferencias ACH se reflejarán progresivamente en las cuentas bancarias de los extrabajadores desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, según el proceso establecido.

En tanto, los trabajadores que no firmaron acuerdos voluntarios de mutuo consentimiento serán atendidos posteriormente por la institución, conforme avancen los procedimientos correspondientes.

El Mitradel reiteró que continuará con su intermediación para procurar que los trabajadores reciban las prestaciones que les corresponden y que se cumplan las obligaciones patronales establecidas por ley.