Exportaciones panameñas crecen 12.5% y alcanzan B/.913.1 millones en el primer semestre del año

Las exportaciones totales de bienes panameños alcanzaron B/.913.1 millones entre enero y julio de 2026, lo que representa un crecimiento de 12.5%, destacó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Del total exportado, el 72% corresponde al Régimen Ordinario y el 28% a las Zonas Económicas Especiales, incluyendo la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico.

El viceministro de Comercio, Omar Torres De León, reiteró el compromiso del MICI con el fortalecimiento del sector productivo durante el XXVI Congreso Nacional de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá, organizado por la Gremial de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (GANTRAP).

Torres De León felicitó al gremio por el trabajo conjunto con el sector público para fortalecer las agroexportaciones, impulsar la competitividad y abrir nuevas oportunidades para los productos panameños en los mercados internacionales.

Como parte de su estrategia, el MICI desarrolla programas de capacitación como el Diplomado en Gestión de Comercio Exterior junto a la UTP, que ha preparado a 173 profesionales; Mujer Exporta, que ha apoyado a 100 empresas lideradas por mujeres, de las cuales más del 10% ya exporta; y Pymexport, que ha capacitado a 29 empresas.

En promoción comercial, Panamá realizó el pasado 20 de agosto un Encuentro Empresarial en Curazao con 60 exportadores panameños y más de 100 compradores del Caribe, generando más de 600 citas de negocios y una proyección comercial de B/.17.8 millones.

Además, se han realizado misiones a República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico y Aruba, y en octubre se participará en Fruit Attraction España junto a PROPANAMA.