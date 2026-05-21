Establecen vuelo directo entre Quito y Río Hato

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá concretaron una alianza estratégica con el mayorista MaxiTravel y la aerolínea Aeroregional para inaugurar una nueva ruta aérea directa entre Quito y Río Hato a partir del 17 de julio de 2026, informaron las autoridades.

La nueva operación permitirá conectar la Riviera Pacífica panameña con el mercado ecuatoriano mediante vuelos semanales con capacidad para 168 pasajeros, lo que esperan fortalezca la conectividad aérea y ampliará el acceso a uno de los principales destinos de sol y playa de Panamá.

Durante el periodo inicial de operación, MaxiTravel proyecta movilizar alrededor de 3000 turistas ecuatorianos hacia Río Hato, lo que generará un impacto positivo para hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comercios de la región.

“Río Hato crecerá exponencialmente si apostamos por la conectividad aérea directa, tal como lo hacen los países que han desarrollado exitosamente sus destinos de playa. Este vuelo desde Quito representa un paso importante dentro de una estrategia que continuará incorporando nuevas rutas y abriendo nuevos mercados para el interior del país”, afirmó Gloria De León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá.

Con un tiempo de vuelo aproximado de dos horas, la nueva ruta potenciará la conectividad regional y contribuirá a posicionar al Pacífico panameño como una alternativa cada vez más competitiva dentro de la oferta turística internacional.

“En MaxiTravel creemos en crear conexiones que impulsen el turismo, acerquen culturas y generen nuevas experiencias para el viajero ecuatoriano. Esta nueva ruta hacia Río Hato representa una oportunidad estratégica para continuar innovando y expandiendo nuestra oferta internacional junto a aliados de alto nivel”, señaló Fidel Murgueyto, gerente general de MaxiTravel.