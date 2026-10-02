Entidades adeudan más de $200 millones en prima de antigüedad

A.quINTERO | Las entidades públicas adeudan más de $200 millones en pago de prima de antigüedad a extrabajadores, aseguró Alejandro Haynes, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones y Organizaciones de Empleados Públicos (FENASEP).

De acuerdo con Haynes, “esta cantidad sigue incrementándose continuamente debido a los despidos constantes que se registran en las entidades públicas”.

El dirigente gremial aseguró que “de acuerdo con la ley, se debe pagar la prima de antigüedad completa a todo trabajador desvinculado del sector público a partir del 1 de enero de 2014, calculada con base en el año de inicio de sus labores y su último salario devengado”.

Además, destacó que “solo unas pocas entidades, como el Banco Hipotecario y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), han pagado una parte de lo adeudado. En otras instituciones, como el Ministerio de Hacienda, los desembolsos han sido mínimos”.

Por su parte, el abogado Samuel Rivera, explicó que “las primas de antigüedad en el Gobierno se pagan igual que en el sector privado. De acuerdo al artículo 224 del Código de Trabajo, cuando termina un contrato de trabajo por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho a una prima de antigüedad equivalente a una semana de salario por cada año laborado, además de la parte proporcional por fracciones de año”.

Rivera destacó que “la normativa establece que este beneficio aplica a los servidores públicos, entre ellos ministros, directores de entidades públicas, subdirectores y secretarios generales”.

Asimismo, señaló que “no es necesario cumplir una cantidad mínima de años para comenzar a generar este derecho, ya que la prima se acumula desde el inicio de la relación laboral”.

“En los ministerios y en algunas instituciones públicas lo único que se paga es la prima, las vacaciones proporcionales y el décimo tercer mes, pero no hay otro tipo de indemnización”, concluyó Rivera.