ENA abre proceso para licitar la ampliación del Corredor Sur

Las empresas interesadas en participar de los “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, deberán presentar sus propuestas el próximo 25 de marzo de 2026 en las oficinas de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ubicadas en Vía Israel.

El pasado 9 de febrero, la concesionaria ENA SUR, S.A. abrió el proceso de precalificación para el proyecto, por lo que las bases de precalificación están disponibles en la página web de ENA SUR, S.A. en la siguiente dirección electrónica: https://ena.com.pa/activas/.

ENA informó que recibirán las propuestas en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 p.m.

Explicaron que “el proceso tiene por objeto identificar y precalificar a las empresas o Consorcios que cumplan con los requisitos legales, técnicos y financieros establecidos en las Bases de Precalificación, a fin de que puedan ser invitados a participar en las licitaciones del Proyecto que convoque ENA SUR, S.A.”.

También detallaron que “el proceso de Precalificación se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de Compras de las Sociedades Concesionarias, por la Ley 5 de 15 de abril de 1988, que establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas bajo el régimen de concesión administrativa, por las presentes bases de precalificación, así como por las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes”.