Empresarios: Vásquez, clave en el futuro del Canal

Empresarios destacaron que Ricaurte Vásquez ha sido un administrador ejemplar al frente del Canal de Panamá, liderando proyectos clave como la gestión del agua y la expansión del Canal. Con su periodo a punto de vencer en septiembre, es crucial que siga al frente para garantizar la continuidad de los proyectos de inversión y asegurar el futuro de la entidad. Su experiencia y liderazgo son fundamentales para enfrentar los desafíos actuales y futuros del Canal de Panamá.

Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) dijo que “la gestión de Ricaurte Vásquez al frente de la ACP ha sido, en términos generales, destacada, particularmente desde la perspectiva de maximización de ingresos y eficiencia operativa del Canal como activo estratégico del Estado. Bajo su administración, el Canal ha demostrado una capacidad importante para adaptarse a condiciones adversas, como las restricciones hídrica, implementando medidas que han permitido sostener e incluso optimizar los resultados financieros”.

Roberto Troncoso, expresidente del Consejo de Servicios Internacionales (COSIP) señaló que “conozco a Catín desde los tiempos de la escuela en el Colegio La Salle. He seguido su trayectoria profesional, tanto nacional como internacionalmente y es envidiable. Honesto, con visión y proyección de futuro. Amigo de sus amigos. Correcto en su andar y como hombre de familia. Espero se anime a la reelección, por el bien de nuestra vía interoceánica”.