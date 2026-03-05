Economía

Empresarios reportan baja ocupación hotelera en provincias “por el clima”

La ocupación hotelera en el interior del país podría estar rondando entre el 30% y 40%, esta cifra se reduce aún más los días de semana por lo que los hoteleros preparan nuevas estrategias para atraer el turismo nacional y extranjero

Yalena Ortiz
05 de marzo de 2026

La ocupación hotelera en algunas provincias del interior se ha visto afectada por el clima inusual que marcó el inicio del año. Ante este escenario, empresarios del sector han diseñado estrategias para mejorar los resultados y atraer a más visitantes.

En el caso de Veraguas, las realidades varían significativamente según la zona, explicó Ángelo Solanilla, de la Cámara de Turismo.

“Nadie en Veraguas tiene cifras generales de ocupación hotelera. En Santa Catalina, durante esta temporada seca, la ocupación está muy por encima del 60%; sin embargo, en lugares como Santa Fe, la presencia de turistas es muy escasa”, detalló Solanilla. El empresario advirtió que, aunque la provincia podría contar con más de mil establecimientos de hospedaje entre grandes y pequeños (incluyendo Santiago, Santa Catalina, Mariato y Santa Fe), la mayoría de los turistas internacionales aún se concentran en la ciudad capital y en la Riviera Pacífica. “Poco a poco el interior va tomando fuerza”, destacó Solanilla.

Por su parte, en Colón, el paso de frentes fríos mermó la presencia de turistas nacionales y extranjeros durante la época de vacaciones escolares, según manifestó Cristóbal Valencia, de la Cámara de Turismo de Portobelo.

“En verano ha subido un poco la ocupación, pero el acumulado debe estar entre el 30% y 40%. Esto puede ser resultado de los oleajes y los frentes fríos que afectaron destinos como Isla Grande y Cacique en los primeros meses”, explicó Valencia.

Para afianzar la llegada de visitantes, el sector mantiene comunicación con las autoridades para proyectar a la provincia costera como un destino cultural y crear promociones específicas.

“Con empresarios de hospedajes se están diseñando ofertas para profesionales con horarios rotativos (personal médico, estamentos de seguridad y empleados de comercio) que tienen días libres fuera del fin de semana”, dijo Valencia.

ATP y Promtur implementan la plataforma STR (CoStar), un sistema gratuito de registro de ocupación, tarifa promedio e ingresos.

“Se está tratando de incentivar la ocupación entre semana, porque actualmente se concentra en los días libres. Por muy buena que sea la ocupación el fin de semana, si el resto de los días el hotel está vacío, el promedio no es rentable”.

“Se requiere publicidad en los destinos, tanto privada como pública. Existe una deficiencia en la recaudación de datos estadísticos que afecta la administración del turismo. Aunque la ATP lo ha intentado, muchos hoteleros del interior aún se muestran reacios”.

