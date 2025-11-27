$!Empresarios proyectan que la economía crecerá 4% en el 2026

Empresarios y economistas proyectan que la economía panameña crecerá alrededor del 4% en el 2026, respaldada por la recuperación de la confianza y el avance de proyectos de infraestructura ya programados.

Pese al optimismo, los consultores advirtieron que el panorama aún presenta retos, como afrontar el tema del futuro de la actividad minera y el impulso de inversiones privadas en turismo, agroindustria y logística.

Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que “el 2026 puede ser un gran año. Se estima que creceremos un 4%. Pero debe haber una agenda común que estimule las inversiones, principalmente en turismo y en logística”.

En tanto, Julio Botello, expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (FEDECAMARAS), dijo que “se debe dar un incremento en la creación de empleos que aumente el consumo per cápita y a su vez se refleje en más ventas en los comercios”. Además, “continuar con macroproyectos como la Línea 3 del Metro, nuevas carreteras, el puente sobre el Canal, la reapertura de la mina y las inversiones privadas en turismo”.

Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), indicó que “se espera que las medidas adoptadas por el gobierno en materia económica, orientadas a disciplina fiscal, atracción de inversión y reordenamiento del gasto, comiencen a mostrar efectos tangibles hacia la segunda mitad del 2026”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera comentó que, “el escenario es positivo, con un crecimiento cercano al 4%, apoyado en la recuperación de la confianza, una mayor inversión y en empujar la ejecución de las obras ya planificadas, en especial las anunciadas por el Canal de Panamá, así como proyectos de infraestructura vial, logística, agua, saneamiento y obras sociales de alto impacto”.

Asimismo, el consultor laboral, René Quevedo, destacó que “la capacidad de la economía para convertir crecimiento en empleo de calidad dependerá de la velocidad con la cual se le pueda inyectar liquidez, particularmente a las MIPYMES, que representan el 85% de los empleos y 83.5% de los patronos activos en la CSS en el 2024”.

Los especialistas indicaron que es posible que este año, la economía crezca entre 3.5% y 3.8%. Un resultado resiliente, considerando la desaceleración provocada por los eventos y huelgas del segundo trimestre, que afectaron producción, consumo e inversión.