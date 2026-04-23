Empresarios: Huelga de repartidores de PedidosYa evidencia desprotección laboral

Las ventas de restaurantes afiliados a PedidosYa siguen afectadas mientras la huelga de repartidores de la plataforma cumple hoy su undécimo día sin un acuerdo a la vista. El conflicto se centra en los pagos por entrega, los motorizados denuncian que la empresa redujo sus ganancias hasta en un 50% y rechazan el esquema de cobro por kilometraje.

La paralización también ha abierto un debate sobre la figura laboral de los repartidores.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, señaló que “no son trabajadores” por no existir una relación laboral directa con la empresa, postura de la que difieren empresarios, economistas y sindicalistas.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Gabriel Diez, señaló que “el paro de motociclistas es una alerta que no podemos ignorar: hay gente trabajando más, ganando menos y sin condiciones básicas”. Añadió que “con ingresos cayendo hasta 40%, pierden ellos, pierden los restaurantes y perdemos todos. Ninguna industria se sostiene sobre trabajadores desprotegidos, ni ninguna plataforma crece de verdad si quienes la hacen posible no pueden vivir dignamente de su trabajo”.

El líder de CoNEP, dijo que “esto es preocupante. Toca escuchar, sentarse y corregir, pero hay algo que no es negociable: condiciones dignas para quienes trabajan”.

La sindicalista Nelva Reyes, calificó de “aberrante” negar la relación laboral, “más aun viniendo de la ministra de Trabajo”, y añadió que “negar la relación laboral es desconocer derechos básicos laborales”.

El economista Felipe Argote afirmó que “los motorizados son empleados de la plataforma de PedidosYa” y que trabajan “sin vacaciones, décimo ni jubilación”.

Señaló que la transnacional “usa nuestras calles y, cuando sus trabajadores se accidentan, usan nuestros hospitales; debe pagar impuestos y prestaciones”, y que “argumentar que el desempleo justifica la pauperización del salario es no entender el efecto en la economía”.

Los repartidores entregaron una carta al Ministerio de Gobierno para buscar un punto de negociación con la empresa. También acudieron a la Cámara de Comercio y al despacho de la Primera Dama. Evalúan acudir a la Defensoría del Pueblo por presuntas “violaciones a los derechos humanos fundamentales” y “coacción de hacernos trabajar de manera inhumana”.