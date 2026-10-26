Empresarios de Panamá y Montería exploran nuevas alianzas turísticas y comerciales tras inauguración de ruta aérea

Empresarios y representantes del sector turístico de Panamá y de Montería, Córdoba, Colombia, sostuvieron diversos encuentros en la capital panameña para explorar oportunidades de cooperación, intercambio comercial y desarrollo de negocios entre ambos destinos.

La delegación colombiana estuvo encabezada por María Luisa Vilaró, secretaria de Turismo de la Alcaldía de Montería, junto con representantes de agencias de viajes, quienes se reunieron con empresarios y gremios locales, incluida la Cámara de Comercio de Chiriquí (CAMCHI).

La iniciativa fue impulsada por la Cámara de Comercio MERCOSUR, filial Panamá, presidida por Walber Castillo Castellanos.

Durante la agenda de trabajo, la misión conoció diversas iniciativas empresariales y atractivos turísticos, en recorridos y reuniones que incluyeron a Lorena Masi, del Grupo Dekel, y al Museo del Chocolate Casa Coronel.

Uno de los aspectos más destacados fue la nueva conectividad aérea entre Panamá y Montería operada por la aerolínea SATENA, habilitada a partir de este 26 de octubre de 2026, lo cual representa una oportunidad clave para facilitar el flujo de visitantes y “fortalecer las relaciones comerciales y turísticas entre ambos destinos”, según destacó un comunicado oficial.