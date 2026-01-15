Economía

Empresarios de Costa Rica y Japón, interesados en muelle de Puerto Armuelles

Muelle de Puerto Armuelles.
15 de enero de 2026

El presidente José Raúl Mulino anunció que empresarios de Costa Rica y una firma marítima japonesa han expresado formalmente interés en usar el muelle multipropósito de Puerto Armuelles, en Barú, provincia de Chiriquí, para operaciones de importación y exportación.

El mandatario adelantó que, la firma japonesa “nos acompañará en febrero en el Gabinete Logístico, en Puerto Armuelles”.

El proyecto del muelle registra un avance de 65%, y la puesta en operación está prevista para junio del 2027, añadió Mulino este jueves 15 en conferencia de prensa.

