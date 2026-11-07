Empresarios de Azuero y Coclé piden agilizar suspensión de contratos laborales tras afectaciones por el sismo

Empresarios de Azuero y Coclé solicitaron al Gobierno celeridad en la atención de las solicitudes de suspensión de contratos por fuerza mayor, tras las afectaciones del sismo.

La petición fue recogida por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), que esta semana se reunió con más de 70 empresarios de diversos sectores de ambas regiones.

El encuentro, liderado por el presidente del gremio, Raúl J. Montenegro V, buscó conocer de primera mano los daños y las necesidades para la recuperación.

En materia laboral, el planteamiento es que se aceleren los trámites, previo cumplimiento de los requisitos legales.

El CoNEP informó que ya estableció contacto con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para dar curso a la solicitud.

Además de lo laboral, los empresarios pidieron agilizar inspecciones y certificados postsismo para la reapertura segura, periodos de gracia y moratorias en compromisos crediticios, información clara sobre fondos de emergencia y la reparación de vías como la de Macaracas y la de Cerro de la Cruz - Valle de Antón.

El gremio también abogó por retomar actividades culturales y turísticas, como las fiestas patrias y el Desfile de las Mil Polleras, para dinamizar la economía regional.