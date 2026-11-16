El togolés Gilbert Houngbo es reelegido al frente de la OIT

El togolés Gilbert Houngbo fue reelegido este lunes al frente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras quedar como único candidato luego de la retirada de última hora de la ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz.

Houngbo fue ratificado para un nuevo mandato de cinco años a partir del 1 de octubre de 2027, con 51 votos a favor de un total de 56 sufragios emitidos durante una conferencia celebrada en Ginebra.

El director general es elegido mediante votación secreta por los 56 miembros del Consejo de Administración, integrado por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores.

Hubo cinco abstenciones, precisó a la AFP una portavoz de la organización.

"Más de un siglo después de su creación, nuestra organización sigue cumpliendo una misión cuya actualidad es mayor que nunca: promover la justicia social como base de una paz universal y duradera", declaró Houngbo en su discurso tras ser reelegido.

"Ante las incertidumbres del mundo, tenemos el deber de defender la dignidad humana, promover la justicia social y fomentar el diálogo entre las naciones, los trabajadores y los empleadores", añadió.

Inicialmente había otros dos candidatos en la contienda: la ministra española de Trabajo y el exministro peruano de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea.

El excanciller peruano retiró su candidatura a inicios de noviembre mientras que la ministra de Trabajo española lo hizo este mismo lunes.