El presidente Mulino sanciona la Ley de Sustancia Económica

La Ley 526 de 28 de mayo de 2026, que modifica y adiciona artículos al Código Fiscal relativos al impuesto sobre la renta y a las reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera, fue publicada hoy en la Gaceta Oficial n.° 30534-B tras la sanción del presidente de la República, José Raúl Mulino.

La nueva ley establece las normas para entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en Panamá que obtengan rentas pasivas provenientes del exterior, las cuales deberán acreditar el cumplimiento previsto en esta nueva legislación, aun cuando no se consideren gravadas de manera excepcional.

“Sustancia económica es definida como la existencia y utilización efectiva en la República de Panamá de recursos humanos, activos, instalaciones, dirección, gestión, control, riesgos y gastos operativos adecuados a la naturaleza, proporcionalidad, complejidad y tipo de renta pasiva de fuente extranjera obtenida por la entidad”, explicó el departamento de prensa de la Presidencia de la República.

La ley excluye de su aplicación a las entidades dedicadas a la explotación comercial de naves o buques inscritos en los registros panameños regidos por la legislación especial de marina mercante.