El precio del petróleo sube en medio de incertidumbres geopolíticas

Los precios del petróleo subieron el lunes en un mercado atento a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El precio del barril Brent del mar del Norte para entrega en febrero, ganó 1,27% hasta los 63,17 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes, avanzó un 1,32% hasta los 59,32 dólares por barril.

Tras una semana calmada marcada por el festivo del Día de Acción de Gracias, “el mercado espera la próxima gran noticia a la que podría reaccionar”, aseguró a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

Los inversores “se muestran algo preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos lance un ataque contra Venezuela”, señala el analista.

El presidente estadounidense Donald Trump acusa a Caracas de estar detrás del tráfico de estupefacientes que inundan Estados Unidos, pero Venezuela lo niega y afirma que el verdadero objetivo de Washington sería un cambio de régimen y el control de las importantes reservas petroleras del país.

Actualmente, “Venezuela produce alrededor de un millón de barriles por día, lo que representa aproximadamente el 1% de la oferta mundial, y exporta cerca de la mitad”, destacó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

El aumento de los precios refleja el temor a un bloqueo de las exportaciones venezolanas, a pesar del excedente de oferta mundial anticipado en los próximos meses, dice el analista.

Los operadores también siguen las negociaciones en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que podría reducir la prima de riesgo y bajar los precios del petróleo.