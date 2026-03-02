El petróleo y el gas se disparan y las bolsas caen tras los ataques a Irán

Los precios del petróleo y del gas se dispararon y las bolsas cayeron este lunes a raíz del conflicto en Oriente Medio desatado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán.

En las bolsas, el gran perjudicado fue el sector aéreo y del turismo, cuyas empresas registraron importantes caídas.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de West Texas Intermediate, cerca de un 12% en la apertura de los mercados tras el ataque que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos cargos.

El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, lejos de los 61 dólares del inicio del año.

En torno a las 08H15 GMT, el barril de Brent del mar del Norte subía 9,7% y se situaba en 79,95 dólares, y el de WTI norteamericano ganaba 9%, hasta los 73,04 dólares.

El precio del gas europeo se disparó más del 20%, pues la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes.

Alrededor de las 08H00 GMT, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, subió más de un 20% tras haber aumentado 22% hasta los 38.885 euros, un precio inferior no obstante al alcanzado en enero debido a una ola de frío.

Las bolsas en Asia se hundieron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con una leve subida de 0,5%.

En Europa, los mercados también abrieron a la baja. En torno a las 08H05 GMT, París bajaba 1,96%, Fráncfort 1,99%, Milán 2,13%, Londres 0,55% y Madrid 2,58%.

El gran damnificado fue el sector aéreo y del turismo. Las aerolíneas japonesas ANA y JAL se hundieron más de un 5%, la franco-neerlandesa AirFrance-KLM se desplomaba un 7,24% y la alemana Lufthansa lo hacía en un 5,77%.

Tendencia opuesta registraron las empresas energéticas, con fuertes ganancias en la apertura de las bolsas europeas: Shell (5,32%), BP (4,70%), Repsol (4,29%) o TotalEnergies (3,97%).

- ¿Romperá la barrera de los 100 dólares? -

Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del Golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región.

El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.

Las principales navieras anunciaron que están suspendiendo el paso de sus flotas por el estrecho de Ormuz.

En teoría, los países importadores de petróleo disponen de reservas, ya que los miembros de la OCDE deben mantener 90 días de existencias de crudo, pero no se descarta que los precios superen los 100 dólares.

"En caso de una interrupción prolongada de los suministros a través de Ormuz, el petróleo crudo podría subir rápidamente hasta los 100 dólares por barril (...) especialmente si se produjeran ataques contra las instalaciones petroleras de la región", subraya Eurasia Group.

La última vez que los precios del crudo superaron los 100 dólares fue al inicio de la guerra en Ucrania, al unísono con los precios del gas, lo que contribuyó a un ciclo inflacionista prolongado.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

- Sube el oro -

El encarecimiento del petróleo podría alimentar fuertes tensiones inflacionistas y oscurecer la coyuntura económica.

"La geopolítica y la situación relativa a Irán, Estados Unidos y Oriente Medio en un sentido amplio dominarán los mercados financieros este lunes", confirmó Kathleen Brooks, de XTB.

El oro, un valor clave en tiempos convulsos, subió 2% y el dólar también se reforzó.

"Mientras Estados Unidos desplegaba tropas, aviones y buques de guerra en la región en las últimas semanas, los metales preciosos ya se habían recuperado: el oro y la plata avanzaron respectivamente un 3,3% y un 10,8% la semana pasada", aseguró Brooks.

"Los metales preciosos siguieron brillando como reserva de valor", aseguró.