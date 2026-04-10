El petróleo en rojo tras una semana de fuerte baja

Los precios del petróleo cerraron a la baja el viernes, culminando una semana marcada por una caída tras el anuncio de un alto el fuego en Oriente Medio y ante conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó 0,75%, hasta los 95,20 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo, bajó 1,33%, hasta los 96,57 dólares por barril.

Al cierre de la semana anterior, el WTI había alcanzado 111,54 dólares y el Brent 109,03 dólares por barril.

Sin embargo, los precios se desplomaron el miércoles tras el anuncio de una tregua entre Teherán y Washington. No obstante, se mantienen lejos de sus niveles previos al conflicto.

“Incluso si esta tregua se mantiene y conduce a un cese de hostilidades más duradero, prevemos que los precios del petróleo solo caerán gradualmente”, advirtió Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics.

“La cuestión central para el mercado petrolero es si se reanudará el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Por ahora, no hay indicios de que esto vaya a ocurrir”, señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank.

La navegación sigue obstaculizada en esta estratégica vía marítima petrolera, que Irán ha prácticamente bloqueado desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, a pesar de que su reapertura fue una condición puesta por Estados Unidos para un alto el fuego. L

Los inversores siguen de cerca la situación en Pakistán, donde están previstas para este fin de semana conversaciones entre estadounidenses e iraníes.

Sin embargo, un alto funcionario iraní exigió una tregua en Líbano y la descongelación de los activos de su país antes de cualquier negociación de paz con Estados Unidos, lo que genera dudas sobre la posibilidad de que dichas conversaciones se lleven a cabo.

La Casa Blanca prometió “intentar llevar a cabo negociaciones constructivas”. Pero también pidió a Teherán que “no juegue con Estados Unidos.

El mercado espera con interés dos informes mensuales clave en los próximos días, uno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otro de la Agencia Internacional de Energía (AIE), que podrían arrojar nueva luz sobre la inestabilidad en Oriente Medio.