Economía

El Municipio de Panamá redujo gastos y fortaleció sus finanzas

Mantener la disciplina fiscal es lo que permitirá a la Alcaldía de Panamá afrontar los próximos años con una estructura más sólida y responder a las demandas de una ciudad que continúa creciendo, concluyó un informe del BID

El Municipio de Panamá redujo gastos y fortaleció sus finanzas
ML | pie de foto-prin
El Municipio de Panamá redujo gastos y fortaleció sus finanzas
ML | Edificio Hatillo, donde se ubica el Municipio de Panamá.
Redacción Metro Libre
06 de agosto de 2026

El Municipio de Panamá redujo su gasto en más de un tercio, reorganizó su estructura administrativa y fortaleció su salud financiera en apenas dos años, así lo reveló un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El análisis de los estados financieros muestra que en 2025 la institución alcanzó un punto de inflexión: gastó menos que en 2016 y registró la mayor recaudación de ingresos propios de su historia.

El gasto total cerró en B/.147.9 millones, por debajo de los B/.148.1 millones de hace una década. Frente a 2024 la reducción fue de B/.52 millones, al pasar de B/.200 millones a B/.148 millones, un recorte del 26% en un solo año. Comparado con 2023, la baja acumulada es de 34%, de B/.224.7 millones a B/.148 millones.

En paralelo, los ingresos propios, es decir, sin depender del Gobierno Central, subieron de B/.138 millones en 2023 a B/.142 millones en 2025, el nivel más alto registrado, y se logró sin crear ni aumentar ningún impuesto municipal. El estudio atribuye el ajuste a una reorganización administrativa.

La planilla pasó de más de B/.61 millones en 2023 a B/.43.6 millones en 2025, una caída de 29%. Además, el Municipio dejó de acumular obligaciones por el financiamiento de planilla del MEF y ahora cubre ese gasto con recursos propios.

Disciplina fiscal fue la clave, según estudio

ml | El estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela que la disciplina fiscal del Municipio de Panamá precede a cualquier plan de inversión. Asi mismo reflejan que antes de pensar en nuevas inversiones, hubo una decisión de reorganizar la administración, revisar el gasto, pagar las cuentas pendientes y fortalecer la sostenibilidad financiera del Municipio.

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo concluye que mantener esa disciplina permitirá afrontar los próximos años con una estructura más sólida para responder a las necesidades de una ciudad que continúa creciendo.

Otro detalle que destaca el informe es que la entidad obtuvo este logró sin crear ni aumentar ningún impuesto municipal. Las tarifas vigentes son las mismas que dejó la administración anterior. El Municipio no recauda más porque cobre más caro, sino porque cobra mejor.

Tags:
Municipio de Panamá
|
BID
|
Finanzas
|
aumenta recaudación
|
reducción de gastos
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR