El MOP reporta 55% de avance en la Panamericana Este y 74.3% en proyectos viales de Darién

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó un informe sobre el avance de los principales proyectos viales que ejecuta la institución en Panamá Este y Darién, entre ellos la rehabilitación de la carretera Panamericana Este, la vía Yaviza–Pinogana y la construcción de puentes sobre los ríos Bayano, Chucunaque y Tuira.

Detalló que la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Panamericana Este, desarrollada bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), registra un 55% de avance físico y representa una inversión de B/.283 millones.

La obra contempla la rehabilitación de 246 kilómetros de carretera, desde Las Garzas, en Panamá Este, hasta Yaviza, en Darién, y beneficiará a más de 120 mil personas que utilizan este corredor vial.

El contrato establece además la operación y mantenimiento de la vía durante 15 años. Según el MOP, el proyecto genera actualmente unos 1,600 empleos directos y 3,800 indirectos.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Gabinete Ampliado, Andrade también informó sobre el avance de la carretera Yaviza–Pinogana y los puentes sobre los ríos Chucunaque y Tuira, proyectos que en conjunto alcanzan un 74.3% de avance físico.

Puente sobre el río Bayano

Otro de los proyectos destacados fue el puente vehicular sobre el río Bayano, ubicado en Puerto Coquira. La obra tuvo una ampliación durante la actual administración mediante una adenda que extendió la vía hasta la comunidad de Tigre Abajo.

El proyecto tiene una longitud total de 2.25 kilómetros y una inversión actual de B/.29.2 millones. La infraestructura busca mejorar la conexión y el traslado de personas y productos entre las comunidades de esta zona de Panamá Este.

En Metetí y Santa Fe, el proyecto para el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles, con una inversión de B/.3.5 millones, se encuentra en proceso de refrendo y beneficiaría a unas 30 mil personas.

Mientras tanto, la rehabilitación de 14.77 kilómetros de calles en el distrito de Chepo, con una inversión cercana a B/.2.9 millones, ya cuenta con refrendo y está próxima a iniciar. La obra beneficiará a unas 50 mil personas.

Puentes construidos por el MOP

Andrade también destacó las obras que el MOP desarrolla directamente con personal propio para mejorar la conectividad en Darién.

Entre los trabajos culminados se encuentra el puente modular sobre el río Bonito, en Santa Fe de Río Congo Arriba, con una longitud de 43 metros y que beneficia a más de 3 mil personas.

Actualmente, la institución construye un puente modular de 70 metros sobre el río Chucunaque, en Lajas Blancas, que beneficiará a más de 15 mil personas.

También está en ejecución el puente sobre el río Chucunaque, en Chatí, Pulonoso, de 60 metros y dos carriles, destinado a favorecer a más de mil habitantes.

A estos proyectos se suma la próxima construcción del puente vehicular-peatonal sobre el río de Jesús, en Sambú, distrito de Chepigana. La estructura tendrá 20 metros de longitud y beneficiará a más de 12 mil personas.