El MIDA se prepara para realizar inventario de arroz y maíz

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) capacitó a su personal en técnicas de cubicación para inventarios de arroz y maíz, en colaboración con ACODECO, Cuerpo de Bomberos de Panamá y otros organismos.

La capacitación incluyó sesiones teóricas y prácticas en la región de Veraguas, donde se abordaron temas como la determinación volumétrica de granos almacenados, control de inventarios y estimación de mermas.

El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y operativas del personal para mejorar la precisión y confiabilidad en los procesos de verificación de inventarios de arroz y maíz.

Con esta iniciativa, el MIDA busca contribuir a una gestión más eficiente del sector agropecuario nacional. Se espera que el inventario de arroz y maíz se realice próximamente con el personal capacitado.