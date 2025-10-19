El MIDA realiza primera entrega de certificaciones de agroindustria artesanal a empresas chiricanas

La Dirección Nacional de Agroindustrias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) realizó la primera entrega oficial de certificaciones artesanales a empresas agroindustriales en la provincia de Chiriquí, marcando un hito en el fortalecimiento del sector agroindustrial nacional.

Estas certificaciones artesanales, emitidas por primera vez, tienen como objetivo impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) dedicadas a la transformación artesanal de alimentos, otorgándoles respaldo estatal.

Con la obtención de esta certificación, las agroindustrias podrán acceder a créditos financieros, exoneraciones aduaneras y otros incentivos gubernamentales, además de fortalecer su cumplimiento con la normativa sanitaria vigente.

Estas acciones buscan elevar la competitividad de los productos alimenticios elaborados en el país.

La Certificación Agroindustrial en sus distintos niveles tecnológicos en este caso Artesanal, se sustenta en la Resolución OAL-073-ADM-2025 PANAMA, 29 DE ABRIL DE 2025, que establece los requisitos para la emisión de Certificaciones Agroindustriales, a las personas naturales y jurídicas que se dedican a la agroindustria y que así lo soliciten.

Asimismo, guarda correspondencia con la Resolución N.° 685 del Ministerio de Salud, que regula los registros sanitarios de productos alimenticios artesanales, incluyendo la panela, y promueve la formalización de los productores bajo condiciones seguras y controladas.