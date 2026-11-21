El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que avanzan los trabajos de limpieza, rehabilitación y construcción de abrevaderos en la provincia de Herrera, como parte de las acciones para garantizar el suministro de agua al sector agropecuario ante los efectos del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la entidad, las cuadrillas técnicas utilizan maquinaria pesada, entre ellas palas mecánicas, para desarrollar las labores. Los trabajos comenzaron en el distrito de Parita y se extienden progresivamente a otros puntos de la provincia, donde se habilitan reservorios comunitarios e individuales.

Asimismo, productores ganaderos han manifestado su satisfacción por el impacto de estas obras en sus fincas, ya que permitirán contar con agua para sus animales y cultivos antes de que se intensifique la temporada seca.

Por su parte, el director regional del MIDA, Joaquín Cedeño, señaló que estas acciones forman parte del acompañamiento a los pequeños y medianos productores. Agregó que el fortalecimiento de la infraestructura para captar agua contribuye a proteger el hato ganadero y mantener la productividad del campo.