El MIDA anuncia inscripciones para Concurso del Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), anunció que están abiertas las inscripciones hasta el 15 de julio para el Concurso del Día del Productor y Profesional de las Ciencias Agropecuarias, que se celebra el 8 de octubre, y que rinde tributo a hombres y mujeres de todo el país, por su loable tarea de hacer producir la tierra y garantizar la seguridad alimentaria al resto de la población panameña.

A través de este concurso se seleccionan a los Productores y Profesionales destacados del año quienes reciben medallas en diversas categorías con los nombres de prestigiosas figuras que han aportado al enriquecimiento del sector agropecuario panameño, así como placas de reconocimiento por el esfuerzo demostrado y los logros obtenidos.

Entre las categorías están: Mejor Productor de Agricultura Familiar, Mejor Mediano Productor y Mejor Gran Productor, Extensionista Destacado, Mejor Profesional de las Ciencias Agropecuarias, Investigador Destacado y un reconocimiento a la Mejor Finca Agroturística.

El Ministro Roberto Linares resalta la importancia de la actividad que galardona en su día a los trabajadores del campo y los especialistas que contribuyen a fortalecer la seguridad alimentaria del país. Cabe destacar que según el Censo Agropecuario del 2024, Panamá registra un total de 275,143 productores agropecuarios.

Las postulaciones se estarán recibiendo en las sedes regionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que se ubican en todas las provincias y Comarcas.

Para mayor información pueden comunicarse en Secretaría Técnica, a los teléfonos: 507-0742, 507-0729, 507-0892.

El 8 de octubre fue declarado de manera oficial como el Día del Productor y del Profesional de las Ciencias Agropecuarias, a través del Decreto Ejecutivo N°18 de 16 de abril de 2007; no obstante, desde el año 1981 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reconoce el trabajo, esfuerzo y la dedicación que realizan los productores.