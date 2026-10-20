El MICI presenta avances de Panamá en comercio e innovación en el Diálogo Regional de Política del BID

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) presentó los avances de Panamá en comercio e innovación durante la apertura del Diálogo Regional de Política sobre Comercio e Inversión 2026, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Ciudad de Panamá. El encuentro reúne a delegaciones de 22 países, con ministros, viceministros y autoridades de comercio, inversión y turismo de América Latina y el Caribe, además de representantes del sector privado y organismos internacionales.

“Panamá llega a este diálogo con resultados concretos en comercio e innovación. Estamos exportando más servicios, registrando nuevas inversiones y ampliando nuestra participación en actividades que fortalecen nuestra presencia en los mercados internacionales”, afirmó el ministro Julio Moltó, quien compartió las palabras de apertura con Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID.

Según el comunicado, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones de servicios alcanzaron B/. 11 130.4 millones, un crecimiento de 12.7% frente al mismo período del año anterior, tras cerrar 2025 con B/. 20 194 millones. Dentro de esa oferta, los servicios modernos sumaron B/. 717.6 millones solo en el primer trimestre de 2026. Este año el MICI puso en marcha la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, orientada a ampliar la oferta en actividades basadas en el conocimiento. “Panamá ha construido durante años una plataforma de comercio y servicios. Lo que estamos haciendo es ampliar esa plataforma con innovación, nuevas capacidades y una oferta más diversificada”, señaló Moltó.

En materia de inversión, la inversión extranjera directa neta alcanzó B/. 792.4 millones en el primer semestre de 2026. En 2025, las zonas francas captaron B/. 203.2 millones y el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales registró B/. 28 millones. Solo en el primer cuatrimestre de 2026 fueron aprobadas 24 empresas en zonas francas, con una inversión acumulada superior a B/. 58.5 millones.

El ministro destacó que Panamá cuenta con una red de 23 acuerdos comerciales con acceso preferencial a 60 países, además de conectividad marítima, aérea, financiera y digital. A ello se suman iniciativas como la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores y Talent Up Panamá, con 10 000 oportunidades de formación en inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y ciberseguridad. “Comercio e innovación ya forman parte de una misma agenda”, concluyó.