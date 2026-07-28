$!El MEF suspende créditos fiscales “sospechosos” y pide auditoría

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, anunció la suspensión de créditos fiscales “sospechosos”, la separación de funcionarios bajo investigación y una auditoría integral de la Contraloría en la Dirección General de Ingresos (DGI), para “proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia de la administración tributaria”, tras el caso Pandora que destapó “irregularidades” en la entidad.

“Se han separado del cargo todos los que están involucrados, por supuesto, en un estado de derecho, tiene que haber presunción de inocencia o tienen derecho a defenderse y van a ir por las instancias judiciales”, indicó Chapman.

El titular del MEF dijo que “a lo interno de la DGI, primero hemos suspendido todos los créditos fiscales sospechosos. Ya empezamos con un plan para reforzar todos los procesos y los trámites. Se van a eliminar todos los trámites manuales que se prestan al juega vivo, a la trampa, a la manipulación. Nos vamos a apalancar en tecnología”.

Chapman afirmó que le pidió “directamente al contralor general de la República, que inicie una auditoría integral en la DGI para tener una opinión externa, independiente que valide la hipótesis que tenemos de juega vivo y de los delitos que se han cometido”.