$!El MEF suspende créditos fiscales “sospechosos” y pide auditoría

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El caso Pandora investiga un supuesto esquema de fraude en la DGI. Según el Ministerio Público, funcionarios y particulares manipulaban el sistema E-Tax para anular deudas antiguas y crear créditos fiscales ficticios, que luego vendían a terceros. Hasta el momento hay 16 personas bajo medidas cautelares por su vinculación a la red, entre ellas funcionarios de la DGI, abogados y particulares. A estos se les acusa de corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsificación de documentos. El ministro detalló que se trata de un esquema que se habría desarrollado durante varios años y que logró evadir los controles existentes. 'Este esquema comenzó hace muchos años, captó funcionarios y burló los controles del sistema que heredamos. Pero no importa cuándo empezó. Nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo', concluyó Chapman.