El MEF publica listado de personas pendientes por cobrar CEPADEM

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha publicado el listado de personas pendientes por cobrar el Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM).

Los interesados pueden verificar si están en el listado ingresando al portal web oficial del MEF, en la sección “Documentos”, seleccionando “Otros” y buscando “Listado de Cepadem”.

Respecto al Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), la plataforma de registro aún no está habilitada.

El pago de CEPANIM está previsto para iniciar en junio de 2026 y corresponde a los intereses generados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes entre 1972 y 1983.

El MEF informó que una vez esté disponible la plataforma de registro para CEPANIM, se informará oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación y redes sociales del Ministerio.