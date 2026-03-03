El MEF lanza Lotería Fiscal Regional

La Gaceta Oficial de Panamá publicó este 3 de marzo de 2026 la Resolución N.° 40 del 9 de febrero de 2026, que introduce cambios estructurales en el sistema de incentivos a contribuyentes mediante la creación de la Lotería Fiscal Regional, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según el reporte institucional, la nueva modalidad divide al país en cuatro regiones, agrupando las diez provincias con el objetivo de garantizar “una participación más equitativa en todo el territorio nacional”.

Cada región entregará 25 premios por sorteo, distribuidos de la siguiente manera:

-5 premios de B/.10,000.00

-10 premios de B/.5,000.00

-10 premios de B/.1,000.00 Para un total de B/.110,000.00 por región y B/.440,000.00 a nivel nacional.

El MEF reiteró que “una persona no podrá resultar ganadora más de una vez en un mismo sorteo”. Además, se extraerán 15 sobres adicionales no ganadores con fines de fiscalización tributaria.

Para participar, los contribuyentes deberán enviar sobres blancos o manila, tamaño carta, sin decoraciones, que incluyan nombre completo, cédula, teléfono, correo y dirección. El sobre debe contener cinco facturas válidas.