El INADEH impulsa la formación de profesionales en movilidad eléctrica

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció que avanza en la preparación de talento humano especializado para atender las nuevas necesidades del sector automotriz, ante el crecimiento de la movilidad eléctrica e híbrida en Panamá.

De acuerdo con la entidad, la propuesta de formación contempla competencias en electricidad, electrónica aplicada, máquinas eléctricas, estructura de vehículos eléctricos, baterías y sistemas de gestión de baterías (BMS), además de infraestructura y estaciones de carga, diagnóstico y mantenimiento.

Asimismo, la institución destacó que el Centro de Panamá Pacífico cuenta con un laboratorio de electromovilidad equipado con un Toyota Prius III Hybrid Plug-In, utilizado para prácticas con tecnología híbrida enchufable. El laboratorio permite conocer sistemas eléctricos y electrónicos, baterías de alto voltaje, propulsión híbrida, sistemas de potencia, frenos ABS, climatización, herramientas de diagnóstico y simulación de fallas.

En este sentido, la directora general del INADEH, Yajaira Pitti, señaló que “la institución no se puede quedar atrás y, junto a un proveedor responsable, estamos trabajando en currículos competitivos con información adecuada, correcta y actualizada para que nuestros estudiantes puedan salir al mercado productivo y dar lo mejor de sí”, expresó.