Economía

El INADEH impulsa la formación de profesionales en movilidad eléctrica

La entidad destacó que busca fortalecer las competencias técnicas para la medición, análisis y diagnóstico de averías en vehículos eléctricos e híbridos, y preparar mano de obra frente a las demandas tecnológicas del sector automotriz

El INADEH impulsa la formación de profesionales en movilidad eléctrica
ML | Yajaira Pitti, directora general del INADEH.
El INADEH impulsa la formación de profesionales en movilidad eléctrica
ML | Un Toyota Prius III Hybrid Plug-In utilizado para prácticas.
El INADEH impulsa la formación de profesionales en movilidad eléctrica
ML | Un carro híbrido.
El INADEH impulsa la formación de profesionales en movilidad eléctrica
ML | La directora del INADEH.
Redacción Metro Libre
09 de octubre de 2026

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció que avanza en la preparación de talento humano especializado para atender las nuevas necesidades del sector automotriz, ante el crecimiento de la movilidad eléctrica e híbrida en Panamá.

De acuerdo con la entidad, la propuesta de formación contempla competencias en electricidad, electrónica aplicada, máquinas eléctricas, estructura de vehículos eléctricos, baterías y sistemas de gestión de baterías (BMS), además de infraestructura y estaciones de carga, diagnóstico y mantenimiento.

Asimismo, la institución destacó que el Centro de Panamá Pacífico cuenta con un laboratorio de electromovilidad equipado con un Toyota Prius III Hybrid Plug-In, utilizado para prácticas con tecnología híbrida enchufable. El laboratorio permite conocer sistemas eléctricos y electrónicos, baterías de alto voltaje, propulsión híbrida, sistemas de potencia, frenos ABS, climatización, herramientas de diagnóstico y simulación de fallas.

En este sentido, la directora general del INADEH, Yajaira Pitti, señaló que “la institución no se puede quedar atrás y, junto a un proveedor responsable, estamos trabajando en currículos competitivos con información adecuada, correcta y actualizada para que nuestros estudiantes puedan salir al mercado productivo y dar lo mejor de sí”, expresó.

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