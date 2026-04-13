El grupo Lufthansa cancela cientos de vuelos por una huelga de pilotos

Cientos de vuelos de la aerolínea alemana Lufthansa fueron cancelados este lunes a raíz de una huelga de pilotos por salarios y pensiones.

La mitad de los vuelos de larga distancia de Lufthansa y dos tercios de los vuelos de corto recorrido fueron cancelados en el primero de dos días de acción sindical, informó la compañía.

Los pilotos de las filiales CityLine y Eurowings también participan en el paro.

Contactado por la AFP, el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit (VC) aún no estaba en condiciones de facilitar sus propias cifras de cancelaciones.

Según un portavoz del aeropuerto de Fráncfort, el más importante de Alemania, “unos 570 vuelos”, alrededor del 43%, fueron cancelados este lunes del total de tráfico aéreo, lo cual incluye también conexiones de otras compañías.

El sábado, un portavoz de Lufthansa había denunciado la acción sindical prevista, calificando de “absurdas e irrealizables” las exigencias del sindicato de mejorar salarios y pensiones.

El presidente del sindicato VC, Andreas Pinheiro, afirmó que la dirección de la compañía “no ha mostrado una disposición tangible a encontrar una solución durante varias rondas de negociaciones”.

“Aunque deliberadamente nos abstuvimos de realizar cualquier huelga durante las vacaciones de Pascua, no se presentó ninguna propuesta seria”, agregó.

La tripulación de cabina de Lufthansa también fue a la huelga el pasado viernes, lo que provocó la cancelación de alrededor del 90% de los vuelos de las aerolíneas Lufthansa y CityLine, según el sindicato de tripulantes de cabina UFO.

La última huelga de pilotos en Lufthansa tuvo lugar a mediados de marzo.