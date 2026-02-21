El gobierno asegura que garantizará continuidad laboral de trabajadores portuarios

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) anunció que se garantizará la continuidad laboral de los trabajadores portuarios tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El gobierno destacó que los puertos son un activo estratégico del país y su operación debe mantenerse con responsabilidad, respeto al Estado de Derecho y protección plena del empleo.

Destacaron que se reconoce al trabajador portuario como una pieza fundamental del engranaje económico y logístico nacional.

El Mitradel instaló un equipo técnico de acompañamiento para orientar a los trabajadores, atender consultas laborales y canalizar inquietudes, garantizando información clara y acompañamiento institucional permanente.

El gobierno indicó que promueve el diálogo con sindicatos y entidades estatales para preservar la paz laboral y estabilidad del sector portuario.

La declaración fue acordada con representantes de los sindicatos SINTRAPORSPA, SIRETPPOC, SITRAVAAP, UNISITRAPOPAS, SITRAESES, UNTRAP, SITRAPORTRAN y SITEVOPBALCRI.