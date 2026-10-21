El Foro Económico Mundial reúne en Panamá a jefes de 27 multinacionales

El Foro Económico Mundial (WEF), en colaboración con el Gobierno nacional, realiza desde hoy en Panamá su Reunión de Estrategia País, la cual congrega a líderes empresariales globales y regionales para dialogar sobre las prioridades estratégicas y perspectivas económicas del país.

Según el comunicado, Panamá fue elegida este año por la organización para realizar su Reunión Anual de Estrategia, atraída por el potencial de la nación en diversos sectores económicos. El programa incluye un diálogo especial entre el presidente Mulino y directores ejecutivos y presidentes de consejos de administración de empresas globales, así como reuniones de alto nivel con ministros de Estado para abordar la estabilidad macroeconómica, reformas para mejorar el clima de inversión y oportunidades en sectores clave.

En representación del presidente José Raúl Mulino, el ministro de la Presidencia, Juan Orillac, agradeció al WEF su respaldo y la confianza depositada para celebrar el encuentro en la capital. Además, destacó que el país ha sabido enfrentar con resiliencia y unidad la situación derivada del terremoto del 9 de octubre de 2026. “El presidente Mulino lo ha reiterado con firmeza: Panamá se levanta, avanza y se proyecta al mundo con mayor ímpetu”, sostuvo, al tiempo que ponderó ventajas como la conectividad aérea, los puertos, la Zona Libre de Colón y el centro financiero.

Por su parte, la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler, detalló que el objetivo del Gobierno con el foro es presentar a los inversionistas la visión de la nación y fomentar la inversión extranjera directa como motor de empleo. De esta manera, se busca transformar a Panamá en el mayor nodo logístico, multienergético, digital y comercial de las Américas, generando un crecimiento que impacte positivamente en la economía y en la calidad de vida de la población.

El foro cuenta con la participación de 27 líderes de compañías globales procedentes de 17 países. Entre ellos destacan Toby Rice, presidente y director ejecutivo de EQT Corporation; Vincent Clerc, director ejecutivo de A.P. Moller-Maersk; Andrés Gluski, presidente del consejo de administración y director ejecutivo de AES Corporation; y Niclas Martensson, director ejecutivo de Stena Line Group.

La jefa para América Latina del WEF, Marisol Argueta de Barillas, detalló que la agenda abarca temas de infraestructura energética, logística, el Canal de Panamá, comercio y sostenibilidad, además de análisis para fortalecer el ecosistema del país en industrias clave, reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro, promover la economía circular e incorporar soluciones que favorezcan a la naturaleza en sistemas vinculados a puertos. Asimismo, está prevista la firma de un memorando de entendimiento entre el WEF y el Ministerio de Ambiente.