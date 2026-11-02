El conflicto en el sector textil de Bangladés por subidas salariales se encona

La movilización de los trabajadores del sector textil de Bangladés para pedir subidas salariales se ha intensificado el lunes en la capital, Daca, y sus alrededores, donde se multiplicaron los incidentes violentos con la policía.

Este sector es la columna vertebral de la economía de Bangladés, segundo exportador mundial de prendas de vestir, emplea a millones de personas y genera la mayor parte de los ingresos en divisas del país.

Miles de fábricas repartidas por todo Bangladés producen ropa, como camisetas, vaqueros y jerséis, para las principales cadenas minoristas de Europa y Estados Unidos.

Desde la semana pasada, muchos de sus empleados están en huelga para reclamar que se duplique su salario mínimo, en un contexto de elevada inflación (más del 8 % interanual en septiembre) y de crisis energética mundial.

El domingo, el Gobierno creó un comité encargado de renegociar sus salarios pero los trabajadores lo consideran insuficiente.

El lunes, cientos de ellos bloquearon la autopista que une Daca con Tangail e incendiaron varios vehículos.

Otros se manifestaron en el distrito de Mirpur, al norte de la capital, donde la policía los dispersó con gases lacrimógenos, constataron periodistas de la AFP.

También hubo protestas en Narayanganj, sede de otra zona industrial.

"La policía ha lanzado granadas de gas lacrimógeno en nuestros barrios. Vivimos allí con nuestros hijos, pero a ellos les da igual", declaró a la AFP Kamona, de 24 años, una obrera del distrito de Ashulia.

"Los precios de los alimentos, el gas y la electricidad han subido. El Gobierno debe bajarlos o, si no, subirnos el sueldo", afirma Mamun, de 28 años.

El Gobierno está dirigido por el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) de Tarique Rahman, desde las elecciones legislativas de febrero.

Al menos 57 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas el sábado, informó el lunes un portavoz policial, Kamarum Munira.

La principal organización de productores textiles de Bangladés advirtió que "unos disturbios prolongados podrían perturbar la producción, retrasar las exportaciones y poner en entredicho los compromisos de Bangladés con los compradores extranjeros", según la agencia de noticias nacional BSS.

El salario medio de los obreros textiles ronda los 13.000 takas (94 euros, 105 dólares) al mes, según Kalpona Akter, un directivo del Centro de Solidaridad con los Trabajadores de Bangladés.