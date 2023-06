El CoNEP pide apostar a la conciencia cívica ante proceso electoral

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP) hizo un llamado a la conciencia cívica de los panameños ante el proceso electoral que "debe suponer que la ciudadanía evalúe programas y examine actitudes y aptitudes de quienes se presentan en el torneo correspondiente".

El gremio empresarial indicó que siempre han promovido la racionalidad y el ejercicio de la democracia sobre la base de una visión de futuro. Por lo que destacaron que "cualquier plan de gobierno debe asentarse en la educación y en la promoción del espíritu de superación".

Añadieron que "los subsidios deben ser dirigidos a los más vulnerables siempre con el objetivo de que no los requieran en el futuro, porque el país producirá oportunidades para que tengan un trabajo decente que los dignifique".

El CoNEP aseguró que "las soluciones no vendrán de un Estado omnipresente si no de un Estado que promueva y facilite la actividad del sector privado, ya que sin las empresas, no habrá desarrollo posible. No tomemos a la ligera el proceso electoral".